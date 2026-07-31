31/07/2026 16:37

《本港經濟》金管局：6月份新申請貸款個案按月增加12.5%至12117宗

《經濟通通訊社31日專訊》香港金融管理局公布2026年6月份的住宅按揭統計調查結果。



6月份新申請貸款個案較5月份按月增加12.5%，至12117宗。



6月份新批出的按揭貸款額較5月份增加25.8%，至506億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加32.3%，至155億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加21.6%，至289億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加30.6%，至62億港元。



6月份新取用按揭貸款額較5月份增加17.6%，至277億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由5月份的73.8%下降至6月份的70%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由5月份的1.2%上升至6月份的1.3%。



6月份未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至19550億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.11%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)