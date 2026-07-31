31/07/2026 16:43

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▷ 6月港元存款升0.9%，外幣存款跌0.5%

▷ 6月貸款總額升1.3%，港元貸存比率升至71.5% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2026年6月份上升0.1%，其中港元存款上升0.9%，外幣存款則下跌0.5%。2026年上半年，存款總額及港元存款分別上升4.9%及5.3%。香港人民幣存款在6月份下跌3.6%，於6月底為10935億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份為12777億元人民幣，而5月份為11296億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。6月份貸款與墊款總額上升1.3%，2026年上半年上升6.4%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在6月份分別上升1.4%及1.0%。由於港元貸款的升幅較港元存款的升幅大，港元貸存比率由5月底的71.0%，上升至6月底的71.5%。在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升3.0%後，在2026年第2季按季上升3.0%。按經濟用途分析，這些貸款於第2季的升幅主要由對金融公司的貸款，以及對製造業的貸款所帶動。6月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.8%，與去年同期比較均上升2.6%。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.0%，與去年同期比較下跌3.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於6月份均上升0.1%，與去年同期比較，M2及M3均上升9.2%。(ul)