31/07/2026 16:48

《本港經濟》政府今年首個財季錄得128億港元盈餘

《經濟通通訊社31日專訊》政府今日公布本財政年度首3個月（即截至2026年6月30日）的財務狀況。



本財政年度首3個月的開支及收入分別為1855億港元及1639億港元。計入發行政府債券所得419億港元及償還政府債券75億港元的本金後，錄得128億港元盈餘。財政儲備在2026年6月30日為6783億港元。



政府發言人表示，截至6月份錄得128億港元盈餘，主要由於2026年6月落實2026至2027年度《財政預算案》的建議從外匯基金轉撥750億港元至基本工程儲備基金，這次轉撥屬一次性安排，上述盈餘隨後將有所回落。根據以往的收款模式，薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。(ul)