31/07/2026 08:39

【開市Ｇｏ】美次季增長放緩超預期，費半強勢反彈，建板盈利翻兩倍

【要聞盤點】



1、美股周四(30日)顯著反彈，在科技股及半導體板塊強勢帶動下，三大指數全線收高。道指收市升613.92點，或1.19%，報52208.06點；標指升121.48點，或1.66%，報7437.63點；納指升679.24點，或2.78%，報25122.18點。微軟(US.MSFT)雲端業務增長強勁，股價單日暴漲15.5%，創下近18年來最大單日升幅。晶片股亦順勢炒上，扭轉多日頹勢，美光(US.MU)升18.3%，SK海力士(US.SKHY)ADR亦揚17.5%。



2、據報沙特與43個國家的軍方代表討論組建一支負責保護海上航運的多國聯盟，希望藉此應對胡塞武裝在紅海的封鎖。



3、美國商務部公布，2026年第二季GDP環比年率初值為增長1.5%，低於市場預期的2.1%，亦較首季的修訂後增速明顯放緩。6月PCE物價指數按月減0.1%，主要受到能源價格下跌帶動，為2020年4月新冠疫情爆發以來首次單月下滑，按年增速則從5月的4.1%降至3.7%。



4、日圓兌美元隔夜一度飆升逾3%，美元兌日圓匯價短暫低見157.96水平，創兩年半來最大盤中漲幅。據報美國財長稱日圓似乎被嚴重低估，日本政府和央行在周四美國交易時段干預了外匯市場，且美國當局也進行匯率詢價。



5、英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)以6比3的投票結果，決定維持基準利率於3.75%不變，符合市場預期，但支持加息的人數從上個月的2人增至3人，顯示決策層內部對通脹前景的分歧加劇。



6、蘋果(US.AAPL)公布2026年第三季業績，總營收錄得1094.2億美元，按年增長15%，高於市場預期的1088.5億美元，為連續第三季實現增長；惟第三財季大中華銷售額和服務業務收入為188億和307億美元，明顯低於分析師預計的196億和314億美元，市後股價挫逾8%。



7、亞馬遜(US.AMZN)公布截至6月底止第二季業績，季度收入按年增長20%至2,006億美元，高於市場預期約1,970億美元；營運溢利按年增長43%至274.6億美元，亦高於市場預期約235億美元。業績公布後，亞馬遜盤後股價升近10%。



8、Meta(US.META)表示，公司已通過長期和短期協議承諾未來將在人工智能數據中心、雲計算等領域投入近7000億美元。



9、特朗普周四簽署一項措施，授權官員依據《國防生產法》對部分工業廢料實施出口限制，以保留這些產品中所含的關鍵礦產和稀有元素。



10、中國機械人製造商宇樹科技公布首次公開招股(IPO)並在科創板上市的發行安排，在8月10日進行申購，擬公開發行4044.6萬股，約佔本次公開發行後總股本的10%。



11、DeepSeek據悉計劃在內蒙古烏蘭察布建設一座大型AI數據中心，同時向其他公司租賃額外算力。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 費半在五連跌後強勁反彈，創下去年4月以來最大漲幅



建滔積層板(01888)

- 料中期純利逾28億元增逾2倍，銷量及單價升



建滔集團(00148)

- 中期純利逾27億元升逾4%，投資業務虧損5億元



百勝中國(09987)

- 第二季淨利潤按年增長14%至2.44億美元，料8月完成收購內地必勝客



小米集團(01810)

- 發布油電混合動力澎程系列，定位智能可變大空間SUV，兩款新車現已開啟預售



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)

- 路透報道福特CEO稱中國汽車製造商可能5至10年內進入美國市場



蘋概股：比電(00285)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果上財季大中華和服務業務銷售失色，反映供應短缺嚴重



AI硬件股：建滔集團(00148)、長飛光纖(06869)、建滔集團(00148)

- 亞馬遜上財季雲業務營收大增37%超預期，連續第五個季度成長



機械人概念股：中芯國際(00981)、ASM太平洋(00522)、舜宇光學(02382)

- 宇樹科技啟動科創板IPO招股，擬發行4045萬股，定於8月10日申購



普拉達(01913)

- 中期盈利3.3億歐元跌15%不派息，收益升16%



煤電股：中國神華(01088)、華潤電力(00836)

- 中國上半年煤電發電量佔全國總發電量比重首次降至50%以下



內需股：安踏(02020)、李寧(02331)、華潤啤酒(00291)

- 中國今日將公布官方7月份採購經理指數(PMI)



長風藥業(02652)

- 折讓12%配股淨籌近3億元，作創新藥研發及全球布局



海昌海洋公園(02255)

- 近22%股權易手予梅志明入主



極智嘉(02590)

- 美國機械人新禁令不影響產品銷售，美基地適時投產



美臻集團(01825)

- 全年虧損擴至6228萬元不派息，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0. 60%，報84.09美元/桶



布蘭特期油上漲0. 15%，報87.34美元/桶



黃金現貨下跌0.01%，報4103.11美元/盎司



黃金期貨上漲0.04%，報4101.50美元/盎司