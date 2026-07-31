31/07/2026 15:05

【外圍經濟】日本央行行長植田和男：需更重視物價上行風險

《經濟通通訊社31日專訊》日本央行行長植田和男周五（31日）在政策決議後的記者會上表示，日本貨幣當局需要比以往更加關注物價上行風險。



他表示，確保物價趨勢穩定在2%的目標水平附近至關重要。利率調整需要時間才能產生影響，但自上月升息以來市場利率已上升，物價走勢正接近2%的目標。



他強調，如果日本央行判斷金融環境過於寬鬆，可能會加快升息步伐，隨著通脹趨勢接近2%的目標，價格意外上漲的代價也越來越高。



植田稱，日本經濟正溫和復甦，注意到債券市場的運轉在不斷改善。但他同時也指出，美國和歐洲在中東局勢下正重新邁向緊縮。另就高市早苗內閣的財政支出計劃，他強調日本央行無權向政府提供建議。



日本央行下次政策決定將於9月18日公布。植田發言時，美元兌日圓約位於160.41日圓。(rc)