31/07/2026 16:45

【中東戰火】中東戰事推高供應風險，國際油價邁向3月以來最佳月度表現

《經濟通通訊社31日專訊》在經歷劇烈波動的一周後，國際油價周末前趨於企穩。隨著美國和伊朗的戰爭升級，油價有望錄得自3月以來最大月度漲幅。



布蘭特原油本周波動區間約11美元，目前交投於每桶89美元上方，本月累計漲幅已超過20%。紐約期油徘徊在每桶84美元附近。



儘管美國和伊朗周四（30日）再度互相發動打擊，但霍爾木茲海峽航運活動近幾日似乎有所回升。



與此同時，沙特阿拉伯與43國代表討論組建聯盟，以維護紅海及周邊海域航行安全，希望應對上周胡塞武裝對沙特實施的海上封鎖。



除中東地區，投資者也對黑海地區供應風險感到擔憂。在發生新一輪油輪襲擊後，對哈薩克原油出口至關重要的裏海管道聯盟碼頭本周再度暫停裝貨。(rc)