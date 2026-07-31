31/07/2026 13:57

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 7月中國境內股票ETF淨流入逾4900億元人民幣

▷ 科創50ETF華夏、創業板ETF易方達淨流入創新高

▷ 深圳創業板指數及科創50指數月跌幅超20% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》據《彭博》報道，全球人工智能(AI)交易劇烈震盪令A股承壓，中國監管層再度發聲穩定市場情緒。7月中國境內股票交易型開放式指數基金(ETF)資金淨流入勢創歷史新高，顯示國家隊等大資金入場維穩的動作。彭博數據顯示，截至30日，7月中國境內股票ETF累計獲資金流入已有逾4900億元人民幣，勢創歷史單月最大淨流入。其中寬基ETF資金流入顯著，科創50ETF華夏資金淨流入逾444億元人民幣，創業板ETF易方達獲淨流入約390億元人民幣，雙雙創下歷史新高。AI交易近期再度遭遇泡沫和投資變現等擔憂，疊加聯儲會加息預期、中東局勢變幻不時擾動市場情緒，全球AI相關投資本月遭遇重創，A股中AI產業鏈股票集聚的深圳創業板指數和科創50指數月跌幅均超過20%。面對槓桿風險和脆弱的市場情緒，中國證監會、中國國新和中國誠通、保險資金等多方發聲支持資本市場，不過目前A股情緒仍未得到實質扭轉，ETF流入常成為日內交易中明顯的托市力量。中央匯金是「國家隊」資金中的重要代表，在過去幾年A股市場波動中發揮了平准基金的作用，不過匯金在今年年初和年中均顯示了減持ETF的跡象。在本輪穩市舉措中，匯金雖還尚未發聲，但寬基ETF日內成交額和資金流入的異動，或暗示其也有入場動作。興業證券在報告中指出，穩市資金是本輪ETF淨流入的重要力量，跟蹤的匯金重點持倉ETF7月以來合計累計淨流入1762億元，雙創淨流入居前，其次是中證1000、滬深300、中證500。彭博行業研究(BI)分析師Rebecca Sin等在報告中估算，截至上半年，「國家隊」通過自2023年以來持有的ETF累計實現收益約680億美元，這將成為自有資金儲備，用於下一輪穩定市場的行動。(bi)