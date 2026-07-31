31/07/2026 12:37

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滙豐私銀預測美今明兩年利率不變

▷ 維持美股偏高比重，看好優質投資級債券

▷ 聯儲局連續五次會議維持利率不變，投票9比3 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，美國聯儲局連續第五次會議維持利率不變，符合市場預期，但投票結果為9比3，反映聯邦公開市場委員會內部出現激烈辯論。儘管委員意見不一，該行的基本假設仍然預測，聯邦公開市場委員會將於2026年及2027年維持聯邦基金目標利率介乎3.50%至3.75%，原因是該行相信核心個人消費支出通脹將保持穩定。他提及，投資者認為聯儲局記招的內容欠清晰，帶動長期債券收益率上升及美元走弱，市場定價反映公信力溢價。鑑於聯儲局內部將繼續進行激烈辯論，利率可能維持劇烈波動。不過，該行最終預期政策利率保持穩定，優質債券具備投資價值，美元將獲得支持。該行相信，利率因素將不構成主要阻力，以致妨礙企業盈利帶動股市升勢延續。*維持對美股的溫和偏高比重，看好優質的投資級別債券*他指出，由於經濟增長強韌、企業盈利擴闊，以及人工智能領先地位持續，該行維持對美股的溫和偏高比重。在債券方面，該行繼續持中性存續期策略，並看好優質的投資級別債券，專注捕捉吸引的收益率及穩定票息。考慮到美國經濟基本因素強韌，加上利率差距相對吸引，該行對美元前景抱有信心。他表示，聯儲局主席沃什對美國經濟作出正面評價，強調經濟增長強韌、勞工市場平衡，而且人工智能投資加速。同時，他亦重申，聯儲局堅持實現通脹率回落至2%的目標。該行相信，該等利好因素對市場的影響，足以抵銷投資者對聯儲局新任主席政策缺乏清晰度的觀感。他提及，市場走勢日益受到最新的經濟數據所主導，而非聯儲局的前瞻指引。政策制定者已準備好，在證實通脹持續的情況下進一步收緊政策。然而，未來的政策決定將取決於基礎通脹趨勢，多於個別數據表現，而美國經濟增長強韌、企業盈利擴闊及人工智能投資持續，支持該行看好風險資產前景。該行繼續重視對人工智能生態系統的多元化配置，預期政策不確定性及貿易形勢變化將為主動型投資組合部署創造機會。(bn)