31/07/2026 17:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美財長指日圓低估

▷ 日當局疑干預匯市致美元兌日圓下跌

▷ 紐約聯儲協調外匯查核 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道31日專訊》美元兌日圓上周直逼164邊緣，但昨晚突跌穿158關口，市場推測官方正進行干預。目前美元兌日圓新報159.78/83。State Street Investment Management固定收益資深策略師Masahiko Loo指出，隔夜美國財長貝森特評論強調日圓被低估，加上紐約聯儲協調進行外匯匯率查核，實際上為東京當局提供更多空間，對抗日圓過度疲弱。Loo表示，若美元兌日圓再次出現無序波動，日本財務省將毫不猶豫採取干預行動。他認為，隔夜行動的關鍵訊號顯示，財務省對日圓過度貶值仍感不安。防線不宜視為單一水平，而應理解為大約162至165的區間，干預風險依然存在且不容忽視。Loo進一步指，整體而言日圓走勢正處於政策敏感區間。財務省透過實際行動及外部訊號協調，顯示對匯率穩定的關注程度上升。投資者需留意美元兌日圓在162至165區間的動態，以及日本央行後續政策取態，因干預風險與貨幣政策正常化進程正同步升溫。在當前環境下，日圓貶值動能雖仍受市場關注，但當局已明確表達不願見到匯率過度偏離的立場。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。