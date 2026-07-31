31/07/2026 09:44

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 日本央行今日公布議息結果

▷ 市場預期維持利率1厘不變

▷ 關注行長植田和男會否釋放加快加息訊號 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道31日專訊》日本央行公布議息結果，為今日其中一項市場焦點。外界普遍預計，為了評估6月份升息舉措的效果，日央行將維持1厘的利率不變。RBC BlueBay資產管理產品專家Wataru Aso表示，該行預期日本央行將於本周議息會議維持利率不變，而市場亦已大致消化這一結果。日央行上月才剛加息，連續兩個月上調利率實屬罕見。因此，市場更關注行長植田和男及央行會否釋放加快未來加息步伐的訊號。這將成為本次會議的核心焦點，市場將密切注視植田和男在會後記者會上的言論以尋找端倪。*植田和男不太可能明確透露未來加息節奏*上周有報道引述匿名日本央行官員指出，決策層正考慮提高加息頻率，例如由目前的每半年一次改為每季度一次。該行將密切關注會上會否出現相關暗示。不過，該行認為植田和男現階段不太可能明確透露未來加息節奏。在下一次加息前，日本央行仍需爭取高市早苗的支持，因此現時承諾具體時間表仍言之尚早。預期日本央行將沿用一貫措辭，強調會繼續密切監察經濟狀況並適時調整政策。目前市場普遍似乎傾向預期日本央行將釋出略偏鷹派的訊號，尤其是在前瞻性指引方面。然而，若植田和男最終未有暗示將採取更進取的加息步伐，市場預期恐將落空；屆時，日圓匯價及短期利率市場或會回吐近期因「鷹派定價」而累積的升幅。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。