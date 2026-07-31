31/07/2026 17:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 微軟最新季度資本開支同比增70%，雲收入593億美元

▷ Meta資本開支311億美元，收入增28%，費用增55%

▷ 諾亞控股陳昆才指AI投資進入回報驗證階段 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道31日專訊》諾亞控股CIO辦公室主編陳昆才指，微軟與Meta最新季度業績均顯示AI資本開支持續上升，但財報後市場反應顯著分化。這反映AI資產的定價邏輯正在發生變化：資本開支規模本身已不足以支撐估值，商業化進展及現金流回報的可見度正成為更重要的衡量標準。*資本開支規模不足以支撐估值，商業化進展及現金流回報更重要*微軟季度資本開支同比增長約70%；同期Azure收入增長43%，微軟雲收入增長27%至593億美元，商業訂單儲備增長84%至6780億美元。上述數據表明，其AI投入已在雲業務收入及訂單等經營指標中有所體現；公司淨利潤同比增長31%，攤薄每股收益增長32%。Meta季度資本開支約311億美元，收入同比增長28%，費用增長55%。由於單季費用表現可能受到多項因素影響，僅憑單季數據尚不足以判斷其長期AI投資成效；相較微軟已經在雲業務收入及訂單指標中體現出的轉化，其資本投入能否形成持續、可驗證的財務回報，仍有待後續季度觀察。整體而言，AI投資正由資本擴張階段進入回報驗證階段。後續科技公司財報的核心觀察指標，將由投入規模進一步轉向收入轉化、訂單兌現及自由現金流表現。具備明確商業化路徑、訂單支撐和現金流回報的企業，估值基礎相對更穩固；回報周期較長、主要依賴資本投入維持增長預期的企業，則可能面臨更高的估值波動。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。