31/07/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶2點子，止兩連升報6.7894
《經濟通通訊社31日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7894，較上個交易日跌2點子，止兩連升，較市場預測偏弱約580點，上個交易日報6.7892。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7894
|+2.00
|1歐元/人民幣
|7.7886
|+273.00
|100日圓/人民幣
|4.2203
|+766.00
|1港元/人民幣
|0.8656
|-1.40
|1英鎊/人民幣
|9.0982
|+527.00
|1澳元/人民幣
|4.7441
|+357.00
|1紐元/人民幣
|3.9653
|+418.00
|1新加坡/人民幣
|5.2752
|+216.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3887
|+712.00
|1加元/人民幣
|4.8206
|+10.00
|1人民幣/林吉特
|0.6029
|+2.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.8137
|+274.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4399
|-205.00
|1人民幣/韓元
|211.2100
|-184.00