31/07/2026 17:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 7月官方製造業PMI為49.2%，低於預期

▷ 國內航線燃油附加費8月5日起下調

▷ 成品油價7月31日上調，汽柴油每噸漲685、655元 More ▼ Less ▲

《神州經脈》A股三大指數今日（31日）收高，滬指升0.72%報3832.26點，深成指升2.21%，創業板指漲3.06%；兩市全日成交額2.5萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加1992億元或8.5%。按月計，A股三大指數則集體收低，創業板大跌23%，滬綜指跌6.4%，深成指軟16.2%。回顧本月，全球科技股震盪調整，A股不能避免，半導體產業鏈衝高回落，存儲芯片板塊跌幅居前。一季度超預期增長後，二季度同比增速滑落至三年半低點。最新出爐的7月官方製造業PMI跌破50，創五個月低，顯示下半年經濟開局疲弱。惟決策層態度審慎，剛剛結束的中央政治局會議並沒有新的大刺激措施出台。有機構分析，新的加碼政策最快需待9月視7至8月的經濟數據表現再作評估人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7476，較上個交易日4時30分收盤價升88點子，三連升，再創2023年2月3日以來近三年半新高，全日在6.7456至6.7530之間波動。全月計，人民幣升值0.56%，逆轉上月跌勢。今日人民幣兌一美元中間價報6.7894，較上個交易日跌2點子，止兩連升，較市場預測偏弱約580點。*今日新聞精選*1. 國家統計局公布，受前期製造業較快增長基數較高、部分製造業行業進入傳統生產淡季等因素影響，7月製造業採購經理指數(PMI)為49.2%，比上月下降1.1個百分點，低於市場預期的50%，重返收縮區間，並為今年2月以來新低。從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。7月份，非製造業商務活動指數為49.0%，比上月下降1.2個百分點，為2022年12月以來新低。7月份，綜合PMI產出指數為49.3%，比上月下降1.3個百分點，為今年2月以來新低。2. 國家發改委國民經濟綜合司副司長周宏偉今日在例行發布會上表示，近期，發改委正在會同有關部門抓緊研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年）。下一步，國家發改委將會同有關部門，以更大力度、更實舉措有效擴大國內需求。國家發改委新聞發言人蔣毅則稱，將突出應用牽引，加快推動國家人工智能應用中試基地布局建設；完善關鍵制度框架，加快人工智能法立法進程。3. 據《人民日報》報道，從市場監管總局獲悉，為進一步從源頭上鏟除「幽靈外賣」，局方積極推動電子證照在網絡餐飲食品安全治理領域的應用推廣，相當於給外賣商戶發「電子身份證」。通過監管部門直接向外賣平台發送電子經營資質，打破外賣平台與監管部門之間的數據壁壘。同時，外賣平台可通過自動抓取電子經營資質上的經營場所，構建「電子圍欄」，與外賣商戶提供的餐食製作地址、騎手實際取餐地址進行三重坐標比對，錨定外賣商戶「真實存在」。4. 據《央視新聞》報道，記者今天從在線旅游預訂平台了解到，接到多家航空公司通知，自2026年8月5日（出票日期）起，國內航線燃油附加費將再次下調。調整後的標準為：800公里以上航線每位成人旅客收取70元燃油附加費，800公里及以下航線每位成人旅客收取40元燃油附加費，相較於調整前分別降低了30元和10元。報道指，燃油附加費再次下調，將有利於進一步降低旅客的暑期出遊成本。5. 內地成品油年內第15輪調價窗口將在今晚12時開啟。據國家發展改革委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（7月17日24時-7月31日24時），受美伊軍事衝突反覆等因素影響，國際油價整體漲多跌少、呈階段性震盪走勢，本輪周期均價大幅高於上一輪。因此，自7月31日24時起，國內汽、柴油零售限價每噸分別上調685元和655元。這是內地汽、柴油價格連續兩輪上漲，也是年內第十漲。6. 美國《華爾街日報》稍早引述消息人士指，特斯拉正在考慮剝離中國業務，為未來與SpaceX的潛在合併鋪平道路。內媒《澎湃新聞》隨後引述特斯拉中國回應稱這是不實消息；特斯拉創辦人兼CEO馬斯克亦在X上發文指這是假新聞。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒就上述情況尋求發言人毛寧評論。毛寧回應稱，「我不了解你提到的具體情況」，作為原則，中方一貫反對泛化國家安全概念，反對針對中國的歧視性行動。7. 機器人製造商宇樹科技公布首次公開招股(IPO)並在科創板上市的發行安排。根據公告，初步詢價日為8月5日，並在8月10日進行申購，8月12日繳款。宇樹科技今日在更新的招股書中指出，美國聯邦通信委員會(FCC)將美國境外所生產的先進機器人設備和電力逆變器新增列入「受管制設備和服務清單」，公司目前在售的主要型號人形機器人均已取得FCC認證，因此該政策變更不會影響公司現有產品在美銷售，但後續開發的新型號機器人產品或面臨無法在美銷售的風險。8. 字節跳動今天宣布，在內地推出Seedance 2.5視頻生成模型，可單次生成30秒高質量視頻片段，陸續上線即夢AI與豆包專業版，API服務也將於近期接入火山方舟。字節跳動稱，Seedance 2.5延續Seedance 2.0統一的多模態音視頻聯合生成架構，重點提升長敘事、多模態參考和編輯能力。該模型面向影視、廣告、教育、工業製造、具身智能和自動駕駛等場景，目標是讓視頻生成從「生成一個片段」轉向「完成一段創作」。(jq)