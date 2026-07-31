31/07/2026 18:01

【ＡＩ】特斯拉中國車機接入豆包大模型，提供低延時、真人感語音交互

《經濟通通訊社31日專訊》據《新浪科技》報道，特斯拉中國開始分批次推送最新OTA遠程軟件升級，主要升級內容為引入豆包大模型，向特斯拉車主提供低延時、真人感的實時語音體驗。



據介紹，豆包實時語音模型採用端到端語音交互架構，擺脫過去「像對講機一樣輪流說話」的機械感，對話更自然、更連續、更主動，可根據用戶輸入的語音指令進行語氣識別和情緒理解，給予用戶高情商的恰當回覆，還支持主動接話、找話題、隨時打斷，實現「邊聽邊說邊辦事」，有望顯著提升特斯拉智能語音助手的交互體驗。



報道指，特斯拉中國已與火山引擎圍繞智能座艙展開深入合作，此前已向特斯拉車主推送基於豆包大模型的語音車控功能，此次新上線的實時語音對話功能，將進一步完善和豐富特斯拉語音助手功能。(sl)