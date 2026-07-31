31/07/2026 14:19

【ＡＩ】阿里發布Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash，更聽得懂專業詞匯

《經濟通通訊社31日專訊》阿里巴巴(09988)今日發布語音識別大模型Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash。簡單來說，就是讓AI更好地聽懂專業詞匯。



Qwen-Audio-3.0-ASR-Flash主要在上下文一致性、行業詞識別和熱詞定製化三個維度做了系統性的優化，同時讓模型具備語音潤色能力，可直接輸出結構化文本。



研究團隊持續從醫療、IT編程、股票、社會名人等領域里裏挖掘專業詞匯，建成了覆蓋多行業的高質量詞庫，加強模型對專業術語和冷門詞的識別。在最新的行業詞匯內部評測中，新模型對各行業專業詞的「聽中率」都有明顯提升，其中醫療場景更是突破了95.36%。



目前，Qwen-Audio-ASR-Flash系列已經在會議紀要整理、實時字幕、教育錄播、智能客服等場景里得到驗證，曾在AI評測平台Artificial Analysis上，以1.7%的錯字率拿下全球第一。(jq)