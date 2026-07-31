31/07/2026 14:52

【ＡＩ】阿里千問據報已在特斯拉車機內測，上車在即

《經濟通通訊社31日專訊》據《科創板日報》引述知情人士報道，阿里千問已進入特斯拉中國車機的深度測試階段，上車在即。千問目前已經在特斯拉真實車機環境下完成大量的上車測試工作，「能聽能答、能控車、能導航、能辦事，都已經在計劃內」。



未來，千問在特斯拉車機上能提供的能力，可能遠超單一「語音助手」的定義。2026北京車展上，國內頭部車企已經宣布紛紛接入千問，從披露的技術路線來看，千問上車至少具備三層能力：一是複雜語義與多任務路徑規劃；二是打通「點單-履約-支付」的辦事閉環；三是端雲協同架構下，覆蓋內容、生活、交易全場景。對於千問何時正式上車特斯拉，阿里雲與特斯拉中國均未作出正式回應。(jq)