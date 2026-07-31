31/07/2026 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4100 +1.00 1周 1.4530 -0.20 2周 1.4590 -1.10 1個月 1.4200 +0.00 3個月 1.4300 +0.00 6個月 1.4505 -0.10 9個月 1.4700 +0.00 1年 1.4800 +0.00

《經濟通通訊社31日專訊》人民銀行公布，今日進行1340億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%，另外連續第三天開展6000億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有890億元7天期逆回購到期，即今日淨投放450億元。計及人行昨日開展的6000億元隔夜逆回購操作，即今日共有6890億元逆回購到期，對沖今日進行合計7340億元的7天期及隔夜逆回購，全口徑計今日亦為放水450億元。本周人行共進行12420元7天期逆回購和18000億元隔夜逆回購，對沖本周到期的10205億元7天期逆回購和12000億元隔夜逆回購，即人行本周共放水8215億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)