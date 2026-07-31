31/07/2026 09:42

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升54點子，報6.7510

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7894，較上個交易日跌2點子，止兩連升，較市場預測偏弱約580點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開54點子，報6.7510，上個交易日即期匯率收盤報6.7564。



隔夜日本當局疑似入市干預，日圓大漲，加上美國公布的經濟數據不及預期，美元大幅回落。市場人士稱，中間價表現完全無視隔夜美元大跌的影響，或表明監管不希望人民幣偏離當前的節奏。



荷蘭國際集團最新點評稱，市場正形成「美聯儲正試圖避免緊縮」的觀點，美指可能面臨回調至100.50區域的風險；在9月議息會議之前公布的兩組CPI及就業數據，將決定美指是否已觸及年內高點。(jq)