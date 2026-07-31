31/07/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升88點子報6.7476，再創近三年半高，全月升0.56%

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7476，較上個交易日4時30分收盤價升88點子，三連升，再創2023年2月3日以來近三年半新高，全日在6.7456至6.7530之間波動。全月計，人民幣即期匯率升0.56%，逆轉上月跌勢。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升12點子，報6.7468。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7894，較上個交易日跌2點子，止兩連升，較市場預測偏弱約580點。



市場人士認為，監管似正通過中間價向外釋放不希望人民幣升值過快的信號。他們表示，隔夜日本當局疑似入市干預，推動日圓大漲，美元指數大幅回落；不過今日人民幣中間價不漲反跌，維穩信號強烈。



一外資行交易員稱，「人民幣中間價明顯弱於市場預期，不僅幅度不一致，跟模型方向都不一致，感覺是不想人民幣升太快的信號」。(jq)