31/07/2026 11:05

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▷ 宇樹後續開發新型號機器人或無法取得FCC認證

▷ 2023-2025年宇樹境外收入佔比均超40% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》宇樹科技今日在更新的招股書中指出，美國聯邦通信委員會(FCC)將美國境外所生產的先進機器人設備和電力逆變器新增列入「受管制設備和服務清單」；該公告發布生效後，在美國境外生產的新型號先進機器人，除非適用特定例外或取得有條件批准，原則上將無法取得進入美國市場所需的FCC設備認證，而此前已獲FCC認證的既有型號產品根據該最新政策可繼續在美銷售。宇樹科技表示，公司目前在售的主要型號產品包括人形機器人G1、H2、R1以及四足機器Go2、B2、A2等均已取得FCC認證，並屬於前述公告所指先進機器人設備，因此前述政策變更目前不會影響公司現有主要產品在美國市場的繼續銷售。但公司後續開發的新型號機器人產品，除非獲得特定豁免或有條件批准，否則將面臨因未能取得FCC認證而無法在美國市場進行銷售的風險。未來，若FCC進一步升級管制政策，例如取消對公司目前在售產品的認證，或將管制範圍擴大到此前已獲認證的機器人產品，公司將面臨目前在售型號產品亦無法在美國市場進行銷售的風險。2023年至2025年，宇樹科技來自境外的收入佔比均超過40%，其中各期來自美國市場的收入佔比分別為18.39%、19.54%和13.30%，佔比較高。如果美國持續加大對中國企業出口業務實施明顯不利的貿易、關稅等政策，或者進一步將公司列為限制採購合作、管制技術出口等清單企業，公司存在無法維持境外銷售高速增長的風險甚至由此出現業績下降的可能。(sl)