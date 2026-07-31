31/07/2026 15:03

【ＡＩ】DeepSeek-V4-Flash正式版API上線公測，V4-Pro正式版將盡快發布

《經濟通通訊社31日專訊》據《IT之家》報道，DeepSeek今日下午通過API文檔發布日誌，宣布DeepSeek-V4-Flash正式版API上線公測。DeepSeek並表示，本次僅升級了DeepSeek-V4-Flash的API接口，DeepSeek-V4-Pro API及APP/WEB端模型未做更改，DeepSeek-V4-Pro正式版將會盡快發布。



根據介紹，DeepSeek-V4-Flash的Agent能力大幅增強，基準測試遠超V4-Pro-Preview。正式版V4-Flash原生支持Responses API格式並針對性適配Codex。DeepSeek-V4-Flash-0731的模型結構、尺寸和 DeepSeek-V4-Flash-preview保持一致，僅重新進行了後訓練。(sl)