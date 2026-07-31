31/07/2026 09:31

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▷ 非製造業PMI降至49.0%，為2022年12月以來新低

▷ 綜合PMI產出指數49.3%，環比降1.3個百分點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，7月製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降1.1個百分點，低於市場預期的50%，重返收縮區間，並為今年2月以來新低。從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為49.5%、49.7%和47.4%，比上月下降1.2個、0.8個和0.8個百分點，均低於臨界點。從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。生產指數為49.9%，比上月下降1.5個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數為48.5%，比上月下降2.7個百分點，表明製造業市場需求回落。原材料庫存指數為48.3%，比上月下降0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為49.0%，比上月上升0.5個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回升。供應商配送時間指數為49.5%，比上月下降0.4個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月延長。*非製造業PMI降至逾三年半低*7月份，非製造業商務活動指數為49.0%，比上月下降1.2個百分點，為2022年12月以來新低。分行業看，建築業商務活動指數為47.0%，比上月下降2.0個百分點；服務業商務活動指數為49.3%，比上月下降1.1個百分點。從服務業行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。7月份，綜合PMI產出指數為49.3%，比上月下降1.3個百分點，為今年2月以來新低。(sl)