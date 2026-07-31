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▷ 合約金額50萬元人民幣，交易時間長於在岸市場

▷ 採用現金結算，價格按一籃子國債釐定 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》港交所(00388)將於下周一（3日）推出中國國債期貨，市場關注首個5年期國債期貨品種的價格和成交量，其將成為衡量海外投資者對人民幣資產興趣的新指標。根據香港證監會披露，首個上市的5年期國債期貨將採用現金結算，價格按一籃子中國國債釐定，而在岸品種採用實物交割的方式。香港國債期貨合約金額為50萬元人民幣，僅為在岸同期限品種的一半，其交易時間長於在岸市場。*上市初期期貨投資成長主要由對沖需求驅動*隨著近年債券通、互換通等機制的推進及在岸債券回購市場向外資開放，外資配置中國債券的便利度提升，管理人民幣利率風險和分散資產配置的需求亦隨之上升。市場人士預計，上市初期期貨投資的成長將主要由對沖需求驅動，而隨著成交和定價機制逐步成熟，各類套利交易策略或得到更廣泛運用。*持續提升海外投資者對人民幣資產興趣為未來發展關鍵*景順亞太區固定收益投資組合管理主管林純暉指出，與五到十年前相比，無論從市場生態體系的完善程度，還是離岸人民幣市場的發行規模，目前支持這一產品發展的環境已經成熟得多，預計流動性主要將由對沖需求驅動，因此，持續提升海外投資者對人民幣資產的興趣、進一步拓寬投資者基礎，仍是未來發展的關鍵。**渣打:離岸國債期貨市場將逐步形成覆蓋2年至30年期限產品體系*此次推出的離岸國債期貨採用現金交割，無需交付實際債券，避免跨境債券托管等複雜流程，也降低了境外機構參與門檻。滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓表示，現金結算使該產品成為一種便捷的久期對沖工具，投資者無需佔用流動性即可管理利率風險，而50萬元人民幣的較小合約規模也有助於更精準地控制倉位。渣打大中華區宏觀策略主管劉潔預計，未來幾年，離岸國債期貨市場將逐步形成覆蓋2年至30年期限的完整產品體系，與目前境內已有的國債期貨期限相呼應。(bn)