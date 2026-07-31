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【ＡＩ】微軟市值單日大增4500億美元，創個股歷史之最

《經濟通通訊社31日專訊》微軟(US.MSFT)周四（30日）創下股市歷史紀錄，市值單日增加約4500億美元，創下單隻股票有史以來最大單日市值增量。



該公司股價收市飆升16%，創2008年10月以來最大漲幅，市值增加約4500億美元。彭博編制的數據顯示，這超過英偉達在特朗普去年宣布暫停加徵關稅90天後，創下的4400億美元單日市值增量紀錄。



微軟此前公布，第四財季Azure雲業務收入大增43%，為2022年初以來最快增速。微軟表示，2026年的資本支出計劃維持不變。



數據顯示，微軟單日市值增量已超過標普500指數中約96%成份股各自的總市值。此外，微軟單日市值增量還超過全球多個國家各自的股市總市值。南非、土耳其、芬蘭和越南股市的總市值均低於微軟周四的市值增量。(rc)