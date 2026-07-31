31/07/2026 08:28

赤峰黃金(06693)老撾金銅礦估算總金屬量260噸金當量，比去年估算增1.4倍

《經濟通通訊社31日專訊》赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，老撾萬象礦業塞班金銅礦SND項目更新估算礦產資源量，依據《JORC規範》披露，控制和推斷資源總金屬量合計260噸金當量，較去年8月7日首次公布礦產資源量增加約1.43倍。



該集團指，基於每噸0.4克金當量的邊際品位報告，項目含控制資源礦石量1.7億噸，每噸金品位0.55克、銅品位0.26%、折合每噸金當量品位0.83克，金金屬量96噸、銅金屬量45萬噸、折合金當量金屬量140噸；及推斷資源礦石量1.9億噸，每噸金品位0.39克、銅品位0.19%、折合每噸金當量品位0.59克，金金屬量76噸、銅金屬量36萬噸、折合金當量金屬量約110噸。



該集團指，擬儘快聘請國際設計及諮詢機構，啟動預可行性研究，並推進項目開發計劃。(wh)