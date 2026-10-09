16/09/2026 10:15

《外資精點》大摩料西藏銅礦為紫金(02899)增長關鍵動力，目標價61元籲增持

《經濟通通訊社16日專訊》大摩研究報告指出，紫金礦業(02899)(滬:601899)位於西藏的巨龍銅礦仍是公司增長的關鍵動力。隨著第二期項目逐步投產，預計今年銅產量可達30萬至31萬噸，明年進一步提升至31萬至32萬噸。



成本方面，今年上半年成本按年上升13%，反映由外判轉向自營的轉變，包括設備、車輛及人工開支增加，部分屬一次性。該行預期明年起成本將改善，因第二期擴產推進，礦場採用電動卡車及加強自動化，司機人數及運輸成本有望下降。另外，西藏政府正討論提高礦產資源稅率，但即使按最壞情況估算，對公司成本的影響亦僅約10億至15億元人民幣。



整體而言，管理層指引集團今年銅產量為109萬至120萬噸。巨龍及翔龍項目將支持明年增長，而雄村預期於2028年起貢獻；塞爾維亞則提供更長期上行空間。管理層亦預期銅對集團的貢獻將隨時間增加。大摩現予目標價61港元及「增持」評級。(hp)



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