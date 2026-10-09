24,211.35
+425.56
(+1.79%)
24,363
+171
(+0.71%)
高水152
8,147.87
+137.29
(+1.71%)
4,197.84
+124.46
(+3.06%)
12,641.86
+20.96
(+0.166%)
83,679.2800
+690.9300
(0.833%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
14/09/2026 18:05
美元兌加元報1.3894，關注加拿大8月CPI數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.545
|99.122
|0.423
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.54/58
|154.51/55
|153.56/60
|歐元/美元
|1.1540/44
|1.1538/42
|1.1599/03
|英鎊/美元
|1.3486/90
|1.3482/86
|1.3524/28
|美元/瑞郎
|0.8169/73
|0.8185/89
|0.8162/66
|美元/加元
|1.3892/96
|1.3894/98
|1.3869/73
|澳元/美元
|0.7125/29
|0.7128/32
|0.7168/72
|紐元/美元
|0.5770/74
|0.5770/74
|0.5811/15
|美元/人民幣
|6.7099/03
|6.7077/81
|6.7081/85
|美元/港元
|7.8436/40
|7.8433/37
|7.8426/43
*上述報價只供參考用