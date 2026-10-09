24,211.35
+425.56
(+1.79%)
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高水152
8,147.87
+137.29
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14/09/2026 09:04
美匯指數報99.189，密歇根大學9月消費者信心指數初值跌至47.8
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.189
|99.122
|0.067
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|153.65/69
|153.43/47
|153.56/60
|歐元/美元
|1.1585/89
|1.1592/96
|1.1599/03
|英鎊/美元
|1.3516/20
|1.3523/27
|1.3524/28
|美元/瑞郎
|0.8171/75
|0.8165/69
|0.8162/66
|美元/加元
|1.3867/71
|1.3866/70
|1.3869/73
|澳元/美元
|0.7145/49
|0.7149/53
|0.7168/72
|紐元/美元
|0.5797/01
|0.5808/12
|0.5811/15
|美元/人民幣
|6.7099/03
|6.7117/21
|6.7081/85
|美元/港元
|7.8421/25
|7.8421/25
|7.8426/43
上述報價只供參考用