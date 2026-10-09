14/09/2026 07:57
《國金頭條》美股三大指數上周全線報跌，沙特關閉重要油管致油價漲，美8月通脹仍偏高，加息預期升溫
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 美股三大指數上周全線累跌
▷ 沙特關閉輸油管致國際油價上漲
▷ 美8月CPI按年升3.4%符合預期
▷ 沙特關閉輸油管致國際油價上漲
▷ 美8月CPI按年升3.4%符合預期
道指收市升509.19點，或0.98%，報52573.29點；標指升65.28點，或0.86%，報7656.98點；納指升251.31點，或0.96%，報26333.04點。三大指數雖然全線反彈，但全星期仍錄得跌幅，道指本周累跌1.6%，標指跌0.8%，納指則挫0.7%。
美國勞工部公布，8月份消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，按年升幅為3.4%，大致符合市場預期。不過，通脹仍處於偏高水平，加上油價近日急升，市場對聯儲局本周議息的關注升溫。目前利率期貨顯示，市場預期聯儲局加息25個點子的機會率約85%，較通脹數據公布前明顯提高。聯儲局將於周三(16日)公布議息結果。
大型科技股普遍向好，蘋果(US.AAPL)升約1.8%，谷歌(US.GOOG)升約1.5%，亞馬遜(US.AMZN)升約1.9%，Meta(US.META)升約0.6%，微軟(US.MSFT)升約0.7%，特斯拉(US.TSLA)升約0.5%。SpaceX(US.SPCX)亦錄得2%升幅。電腦及伺服器設備商股急升，戴爾(US.DELL)急升近12%，慧與科技(US.HPE)則飆12.4%，兩者同創新高。
國際油價方面，沙特阿拉伯東西向輸油管因連番受無人機攻擊而關閉，該油管被視為霍爾木茲海峽的其中一條重要替代運油路線，伊朗與多個海灣國家原定周一（14日）討論開闢海峽臨時航道的會議已推遲。布蘭特期油周一亞洲盤初應聲上漲逾3%，現報每桶107.34美元。紐約期油現報102.16美元，上升約2.1%。
外匯市場方面，美匯指數於99水平附近窄幅上落，報約99.1，上周五大致持平。美元兌日圓於154附近反覆，現報153.46。日圓近期受市場押注日本央行進一步收緊貨幣政策等因素支持，整體仍處於偏強水平。歐元兌美元偏軟，報1.16水平，微跌0.1%。
貴金屬方面，現貨金反彈約0.8%，報每盎司約4350美元。紐約期金則在美國通脹數據公布後波動，微跌0.2%，報4398美元。(yc)