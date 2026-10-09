14/09/2026 07:57

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數上周全線累跌

▷ 沙特關閉輸油管致國際油價上漲

▷ 美8月CPI按年升3.4%符合預期

《經濟通通訊社14日專訊》美股三大指數上周五(11日)全線反彈，走出連跌4個交易日的頹勢。市場消化美國最新通脹數據之際，國際油價因沙特阿拉伯關閉一條用於繞開霍爾木茲海峽的重要輸油管道而上漲。道指收市升509.19點，或0.98%，報52573.29點；標指升65.28點，或0.86%，報7656.98點；納指升251.31點，或0.96%，報26333.04點。三大指數雖然全線反彈，但全星期仍錄得跌幅，道指本周累跌1.6%，標指跌0.8%，納指則挫0.7%。美國勞工部公布，8月份消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，按年升幅為3.4%，大致符合市場預期。不過，通脹仍處於偏高水平，加上油價近日急升，市場對聯儲局本周議息的關注升溫。目前利率期貨顯示，市場預期聯儲局加息25個點子的機會率約85%，較通脹數據公布前明顯提高。聯儲局將於周三(16日)公布議息結果。大型科技股普遍向好，蘋果(US.AAPL)升約1.8%，谷歌(US.GOOG)升約1.5%，亞馬遜(US.AMZN)升約1.9%，Meta(US.META)升約0.6%，微軟(US.MSFT)升約0.7%，特斯拉(US.TSLA)升約0.5%。SpaceX(US.SPCX)亦錄得2%升幅。電腦及伺服器設備商股急升，戴爾(US.DELL)急升近12%，慧與科技(US.HPE)則飆12.4%，兩者同創新高。國際油價方面，沙特阿拉伯東西向輸油管因連番受無人機攻擊而關閉，該油管被視為霍爾木茲海峽的其中一條重要替代運油路線，伊朗與多個海灣國家原定周一（14日）討論開闢海峽臨時航道的會議已推遲。布蘭特期油周一亞洲盤初應聲上漲逾3%，現報每桶107.34美元。紐約期油現報102.16美元，上升約2.1%。外匯市場方面，美匯指數於99水平附近窄幅上落，報約99.1，上周五大致持平。美元兌日圓於154附近反覆，現報153.46。日圓近期受市場押注日本央行進一步收緊貨幣政策等因素支持，整體仍處於偏強水平。歐元兌美元偏軟，報1.16水平，微跌0.1%。貴金屬方面，現貨金反彈約0.8%，報每盎司約4350美元。紐約期金則在美國通脹數據公布後波動，微跌0.2%，報4398美元。(yc)