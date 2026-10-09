14/09/2026 09:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲下周加息概率超85%，8月核心CPI升0.3%

▷ 日本央行9月18日議息，市場預期加息至1995年新高

▷ 美國10年期國債收益率觸及5%警戒線

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息 日期 股份名稱 事項 14/9（一） 光大水務

及其他5家上市公司 派息 長和、中信股份、長實集團

及其他16家上市公司 除淨 15/9（二） 中電、九龍倉、銀娛、

港鐵、港交所、網易

及其他9家上市公司 派息 優品360、長飛光纖光纜、天數智芯

及其他13家上市公司 除淨 16/9（三） 布萊克萬礦業 末期業績 李寧、莎莎國際、和記電訊

及其他8家上市公司 派息 CMON 供股 光大控股、中海外、中國金茂、

金沙中國、立訊精密

及其他9家上市公司 除淨 17/9（四） 恒地、中國旺旺、中國有色、

晶苑國際、百勝中國 派息 中海宏洋、香港中旅、中船防務

及其他12家上市公司 除淨 18/9（五） 攜程集團 第二季業績 太平地氈、世紀娛樂國際 末期業績 創科實業、置富產業信託

及其他15家上市公司 派息 首鋼資源及其他2家上市公司 除淨

表列未來一周香港及外圍重要經濟數據及消息 日期 數據/消息 預期 前值 14/9（一） 中國8月新增貸款額 +4000億人民幣 -3400億人民幣 加拿大8月CPI同比增長率 +3% +3% 15/9（二） 中國8月房價指數同比增長率 -3.1% -3.2% 中國8月工業增加值同比增長率 +4.8% +4.5% 中國8月社會消費品零售同比增長率 +0.8% +0.6% 中國首八月固定資產投資同比增長率 -7.1% -6.7% 英國7月就業人口變動 +7萬 +8.3萬 英國7月失業率 4.9% 4.9% 中國首八月FDI同比增長率 -5.8% -6.2% 歐元區9月經濟景氣指數 19 31.4 歐元區7月貿易順差 144億歐元 86億歐元 德國9月ZEW經濟景氣指數 21 34.2 美國ADP就業人數變動周報 -- +1.20萬 美國9月API原油庫存變動 -- -30萬桶 紐西蘭經常項目結餘 -75.00億紐元 -10.10億紐元 16/9（三） 日本8月貿易逆差 6500億日圓 6345億日圓 英國8月CPI同比增長率 +3.1% +2.9% 英國8月CPI環比增長率 +0.5% +0.3% 歐元區7月工業生產環比增長率 +0.2% 0% 17/9（四） 美聯儲政策利率 加息25基點 不加息 英國央行政策利率 不加息 不加息 美國9月首次申領失業救濟人數 +20.8萬 +20.6萬 美國8月新屋動工環比增長率 +9.0% -12.4% 18/9（五） 新西蘭8月貿易逆差 -13億紐元 -19.5億紐元 日本8月CPI同比增長率 +2.1% +2% 日本8月核心CPI同比增長率 +1.8% +1.8% 日本央行政策利率 加息25基點 不加息 德國8月PPI同比增長率 +4.0% +3% 英國8月零售銷售環比增長率 +0.7% -0.5% 美國8月工業生產環比增長率 +0.1% +0.2%

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：*通脹數據後聯儲加息機率超八成半*美國和伊朗之間的衝突預計到中期選舉前都難以破局，油價又回到了100美元以上的警告水位，美國最新公布的8月核心CPI按月升幅0.3%超乎預期，亦為4個月來最高。通脹危機未除而就業持續強勁，交易員預料的美聯儲局下周加息概率直線上升，超過85%，這可能是美國三年來首次加息，而諷刺的是美國總統特朗普不吝批評的前美聯儲局主席鮑威爾沒有做到加息，反而是他的心儀人選沃什做到了。實際上沃什是一個不太支持加息但支持縮表的另類鷹派，所以面對高通脹風險，沃什自然不會手軟。他此前曾表示，如果啟動加息，市場自然會追問利率需要升至多高，而如果缺乏解釋，市場可能會將單次加息解讀為更大規模行動的開始，或許美聯儲局的加息進程，開始了就停不下來。*美10年期債息已抵5厘警戒線*美聯儲局是否加息固然重要，但目前更關鍵的是債市震盪。在周五（11日）公布通脹數據後，10年期債息已經觸及5厘高危分水嶺。10年期國債被視為「無風險資產」，而當無風險資產回報率持續高於5%，股票等高風險資產的吸引力便會大減。資金會從股市，尤其是高估值的科技股、增長股流出，轉向無風險的債券，嚴重不利於當前因AI概念炒至過熱的外圍股市。另外值得一提的是，10年期債息攀升會直接推高美國的房貸利率、企業發債成本及消費信貸利率，從而壓抑經濟活動與企業獲利，效果堪比美聯儲局加息，儘管市場曾寄望於沃什式構想，通過國債利率自我定價變相調節貨幣政策，但在債務泥沼和金融風險面前，美聯儲局的政策工具箱早已捉襟見肘。*日央提速加息應對日圓貶值*日本央行將於9月18日公布議息結果，隨著日本經濟數據走強與央行官員接連釋放鷹派訊號，目前市場已近乎完全消化加息預期，基準利率將創下自1995年以來的新高水平，而且打破了半年加一次息的節奏，貨幣政策正常化正在加速。會後行長植田和男的新聞發布會與前瞻指引才是會議關鍵，摩根大通預計，日本央行在未來12個月內可能共加息四次，將政策利率推高至約2%。日央面臨加息壓力，很大程度上受到了美國財政部長貝森特的公開口頭施壓。貝森特自8月底起多次公開向日本央行及政府官員喊話，敦促日本盡快加息。他公開呼籲日本央行行長植田和男應在政策上「做正確的事」，又稱自己掌握了有關日本央行下一步行動的非對稱信息，豪言「我就是莊家」。日圓此前跌跌不休，迫使日本財務省斥巨資進行外匯干預，美方擔心日本為了籌措干預資金而大舉拋售美國國債，進一步推動美國國債收益率飆升，因此極力推動日本央行加息帶動日圓走強，無須繼續救市。*當心內地消費「信心赤字」問題*中國8月的「三駕馬車」經濟數據即將於9月中旬公布，市場普遍預期在內需疲弱與房地產調整的背景下，整體經濟動能依然面臨較大減速壓力。規模以上工業增加值預計維持在低位緩慢試探，主要依靠高科技製造業與算力升級拉動，但傳統製造業因內外需放緩而擴產意願不足。固定資產投資方面，前7個月累計同比萎縮6.7%已創下近年低位，預計前8個月數據仍將受到房地產開發投資探底的嚴重拖累，儘管政府主導的基礎建設投資與超長期特別國債發行能提供部分支撐，但民間投資意願依舊低迷。特別在消費這架馬車上，當前形勢顯得更為嚴峻且結構分化。7月零售總額同比增速已大幅放緩至0.6%，市場預期8月零售數據恐難有爆發性反彈，仍將在1%以下的極低增長區間徘徊。雖然最新公布的8月CPI同比上漲0.8%，終止了連降轉向微溫，但這主要是受到國際油價回升、能源成本飆漲以及暑假旅遊服務需求拉動的物價回升，並不代表實體商品零售需求的全面復甦，各界需留意當心家庭儲蓄率高企、房價下跌帶來的財富負效應以及青年就業壓力，對民間消費帶來的「信心赤字」影響。*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。