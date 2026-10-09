14/09/2026 08:02

【外圍經濟】美國8月CPI按年升3.4%符預期，核心通脹降至2.4%

《經濟通通訊社14日專訊》美國8月消費物價指數(CPI)按年升3.4%，與市場預期及7月升幅相同；按月則升0.4%，較7月的0.1%明顯加快。剔除食品及能源的核心CPI按年升2.4%，低於7月的2.5%，符合市場預期。



最新數據顯示，整體通脹仍明顯高於聯儲局2%的目標，但核心通脹有所降溫。市場此前預期8月能源價格回升，尤其汽油價格反彈，將推高整體物價；路透資料顯示，美國8月汽油平均價格升至每加侖4.192美元，高於7月的4.064美元。



通脹數據亦成為聯儲局本周議息會議的重要參考。此前美國8月生產物價指數(PPI)按月升0.4%、按年升5.4%，反映能源及部分服務成本上升，令市場對聯儲局進一步加息的預期升溫。(kk)