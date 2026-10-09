14/09/2026 09:31

【外圍經濟】沙特關閉重要輸油管，全球原油恐面臨4%供應缺口

《經濟通通訊社14日專訊》沙特阿拉伯能源部上周五（11日）表示，該國的東西輸油管道(East-West pipeline)由於遭無人機襲擊而關閉。國際油價應聲上漲。分析稱，沙特在延布港的原油儲備僅夠維持5至7天出口，若管道無法及時修復，全球原油將面臨約4%的供應缺口。



東西輸油管道被視為霍爾木茲海峽的重要替代運油路線，全長約1200公里，橫跨阿拉伯半島，每日向紅海沿岸的延布港輸送約400萬桶原油，佔全球供應量約4%至5%。



布蘭特期油現報每桶108.22美元，漲3.45%。紐約期油現報103.47美元，上升3.3%。



另外，資深大宗商品策略師Jeff Currie警告稱，能源供應短缺與貨幣貶值效應同時發酵下，美國汽油價格在11月中期選舉前幾乎肯定會達到每加侖5美元，柴油價格更可能升至每加侖7至9美元。(yc)