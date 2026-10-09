14/09/2026 09:57

【中東戰火】伊朗總統：金磚國家應在捍衛國家主權和領土完整發揮作用

《經濟通通訊社14日專訊》伊朗總統佩澤希齊揚在周末期間舉行的金磚國家峰會上表示，金磚國家應在捍衛國家主權和領土完整方面發揮有效作用。



佩澤希齊揚說，任何權力中心都無權決定他國命運，沒有安全，經濟可持續性就無從談起，金磚國家應在捍衛國家主權和領土完整、禁止使用武力方面發揮更有效的作用。



另外，伊朗議會主席團發言人古達爾齊表示，伊朗退出《不擴散核武器條約》是「非常現實且易於實現的步驟」。伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊曾表示，如果美國入侵波斯灣或對霍爾木茲海峽實施任何侵略，伊朗可退出《不擴散核武器條約》，並打破海上封鎖。古達爾齊表示，信任美國等同於同意被欺騙。(yc)