14/09/2026 16:02

【ＡＩ】全球AI核心決策層認同AI需放緩，日韓科技股齊暴跌

《經濟通通訊社14日專訊》Anthropic PBC行政總裁阿莫戴(Dario Amodei)罕有呼籲人工智能(AI)行業放緩發展步伐，日韓相關科技股周一（14日）相繼暴跌。



作為OpenAI及全球AI產業的核心投資巨頭的日本軟銀首當其衝，周一收盤暴跌10.72%，創下兩個多月以來最大單日跌幅，成為日股跌市最大主因。另一晶片商鎧俠亦重挫6.37%。日經225指數收市跌0.81%，報63492.77點。



韓國KOSPI綜合股價指數亦受阿莫戴的表態拖累，收市跌3.26%，報6684.37點。晶片商SK海力士收市跌6.35%。



野村證券股票策略師秋山航指出，對AI技術安全的擔憂，直接令全球半導體及AI基礎設施開發企業的盈利前景蒙上陰影。而全球AI核心決策層的陸續表態認同阿莫戴的呼籲，更直接震碎市場對AI產業鏈短期內爆發式變現的樂觀預期。(yc)