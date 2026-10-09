14/09/2026 15:29

【ＡＩ】Anthropic CEO籲AI放緩發展，惟美國須保持優勢：不希望美國煞車時，中國踩油門

《經濟通通訊社14日專訊》Anthropic PBC行政總裁阿莫戴(Dario Amodei)上周六（12日）發布長文，呼籲整個人工智能(AI)行業放緩先進模型的發展步伐。他在文中特別提到，「不希望美國煞車的時候，中國踩油門」，否則中國或在某些範疇反超美國，帶來重大國家安全風險。



阿莫戴表示，認同財長貝森特的觀點，即如果中國在AI領域取得領先地位，將對美國及世界構成嚴重威脅。他稱，如果美國AI降速發展，要盡可能保持在AI領域相對於中國的領先優勢，爭取實施有效降速所需的緩衝空間。



阿莫戴提出可採取措施來維護美國領先優勢，例如禁止向中國出售先進的AI晶片或半導體製造設備；打擊中國企業未經授權的模型蒸餾(distillation)行為；以及加強AI企業的安全防護等。



他的觀點與美國總統特朗普不謀而合。特朗普周日（13日）表示，「我們在AI領域領先中國。我希望保持這種狀態，因為誰贏得AI，誰就贏了。」



特朗普同意有需要對AI作出某些監管，「我們可以設置護欄。但我認為有很多負面勢力在炒作這個本不應該炒作的問題」。(yc)