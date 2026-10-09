14/09/2026 16:43

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▷ 同期生產者價格指數按年升13.1%

▷ 金屬、電腦等行業生產量升3.8%，食品、紡織業跌

《經濟通通訊社14日專訊》根據政府統計處今日發表的一項統計調查的臨時結果，整體製造業的工業生產指數繼在2026年第一季錄得3.1%的按年升幅後，2026年第二季與上年同季比較上升2.3%。相應的生產者價格指數繼在2026年第一季錄得17.7%的按年升幅後，2026年第二季與上年同季比較上升13.1%。2026年第二季污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的工業生產指數與上年同季比較上升1.0%，而2026年第一季則錄得1.4%的按年跌幅。相應的生產者價格指數繼在2026年第一季錄得3.9%的按年升幅後，2026年第二季與上年同季比較上升2.2%。工業生產指數反映本地工業生產量變動的情況，即已撇除價格變動的影響。該等價格變動，是以生產者價格指數量度，這項指數是根據在同一統計調查所搜集得的選定工業產品/服務的生產者價格數據而編製。就製造業的主要行業而言，2026年第二季的生產量與上年同季比較錄得升幅的行業主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業(+3.8%)，以及紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業(+2.8%)。另一方面，錄得跌幅的行業有食品、飲品及煙草製品業(-4.0%)，以及紡織製品及成衣業(-1.5%)。按經季節性調整的數字計算，2026年第二季整體製造業的工業生產指數，較2026年第一季上升0.2%。生產者價格指數反映本地生產價格變動的情況，它們量度生產商對其產出所收取的實際價格（即已扣除任何退回買家的折扣或回佣，並加上任何附加費用）的變動，但運輸費用和其他雜費並不包括在內。2026年第二季的生產者價格與上年同季比較錄得升幅的行業主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業(+24.6%)，以及食品、飲品及煙草製品業(+0.7%)。另一方面，錄得跌幅的行業有紡織製品及成衣業(-0.8%)，以及紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業(-0.4%)。(ul)