14/09/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美加息難避免，智譜解禁結束即再掠水，周大福發熊貓債

【要聞盤點】



1、美股三大指數周五（11日）全線反彈，走出連跌4個交易日的頹勢。市場消化美國最新通脹數據之際，油價自高位回落，亦紓緩市場對通脹進一步升溫的憂慮。道指收市升509.19點，或0.98%，報52573.29點；標指升65.28點，或0.86%，報7656.98點；納指升251.31點，或0.96%，報26333.04點。三大指數雖然全線反彈，但全星期仍錄得跌幅，道指本周累跌1.6%，標指跌0.8%，納指則挫0.7%。日經指數開報63088點，跌923點。



2、美國8月消費物價指數(CPI)按年升3.4%，與市場預期及7月升幅相同，但仍明顯高於聯儲局2%的目標；按月則升0.4%，較7月的0.1%明顯加快。剔除食品及能源的核心CPI同樣按月升0.3%超乎預期，且為4個月以來最高增速，反映除能源因素外，美國國內通脹仍然兇猛。利率期貨顯示，目前市場預期9月加息0.25厘的機會達到86.2%。



3、2026財年首11個月，美國聯邦政府累計預算赤字約1.97萬億美元，較2025年同期大致持平，並逼近2萬億美元關口；全年財政年度將於9月底結束。2025財年全年赤字約1.78萬億美元，意味今年赤字料再創高位。



4、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，若聯儲局下周決定加息，總統特朗普「肯定會有看法」，但他同時強調，應尊重美聯儲的獨立性。哈塞特周五接受訪問時又表示，他高度評價聯儲局主席沃什，認為聯儲應獨立作出貨幣政策決定。



5、美國密歇根大學公布，9月消費者信心指數初值降至47.8，較8月最終值51.7顯著回落，亦低於市場預期約51，顯示美國消費者對經濟前景的憂慮升溫。



6、沙特在遭到多次襲擊後關閉了用於繞開霍爾木茲海峽的一條重要輸油管道，伊拉克調查後確認無人機是從接壤伊朗的東南部地區出發。而伊朗與多個海灣國家原定周一就開闢霍爾木茲海峽臨時航道舉行的會議亦相應推遲。



7、Altman接受《財富》雜誌採訪時表示，OpenAI專注於解決圍繞AI技術的安全問題，今年不會上市。



8、Anthropic據悉選擇在納斯達克上市，最快10月進行。另據《路透》報導，Anthropic計畫通過IPO籌資不超過1000億美元，估值或達2萬億美元，英偉達(US.NVDA)考慮投資不超過100億美元。



9、中國國家主席習近平在金磚國家峰會上提出由中國率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，開展人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。



10、中國九部門聯合發布汽車業「十五五」規劃，提出到2030年新能源乘用車新車銷量佔比達到70%，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用。



11、據《彭博》引述知情人士報道，月之暗面近期告訴投資者，其年化經常性收入8月份已突破10億美元，預計到今年年底實現20億美元的年化收入。



12、據《路透》引述消息透露，香港證監會於今年8月的閉門會議中，向約10家經紀行與投行高層提供搜查應對指引，要求機構配合「搜查令」，並即日開放員工電郵及電腦系統權限。



13、港銀金融科技服務商四方精創(06700)今日至周四（17日）招股，招股入場費1617元，每股作價16元，集資額最多達9.43億元，每手100股，恒地李家傑及周大福鄭志恒基投入股；光通信與光連接產品供應商納真科技(09856)今日至周四招股，每股作價32.96元，集資額最多達56.7億元，每手100股，入場費3329.24元，霸菱、易方達等24家基投單位認購近27億元。





【焦點股】



智譜(02513)

- 解禁期一過即再融資，折讓10%配股兼發CB，集資最多394億元



息口敏感股：新鴻基地產(00016)、紫金礦業(02899)、龍湖集團(00960)

- 美國8月核心CPI環比漲幅超預期，互換市場押注聯儲會本周加息概率為86.2%



AI大模型股：MiniMax(00100)、智譜(02513)、阿里巴巴(09988)

- 據報月之暗面稱年化經常性收入8月已破10億美元，料年底達20億美元

- 習近平在金磚峰會提出由中國率先建設AI開源專區，支持大語言模型開發合作



晶片股：天數智芯(09903)、壁仞科技(06082)

- Anthropic等AI巨頭呼籲放慢先進模型開發，市場料短期打壓晶片及AI供應鏈股



車股：比亞迪(01211)、理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)

- 內地九部門發布汽車業十五五規劃，目標2030年新能源乘用車銷量佔比達70%



算力基礎設施股：中國移動(00941)、中國聯通(00762)、中國電信(00728)

- 李強主持國務院常務會議，要求進一步完善算力基礎設施



周大福(01929)

- 在內地申請發行不高於100億元人民幣熊貓債



新意網(01686)

- 大股東新地(00016)完成換股持貨升破84%，仍符合公眾持股替代門檻



創科實業(00669)

- 每手買賣單位由500股改100股，10月5日起生效



寧德時代(03750)

- 上周五首斥2億元人民幣回購逾60萬A股，每股最高價逾331元人民幣



中海外(00688)

- 建議分拆REITs上市





【油金報價】



紐約期油上漲2.28%，報102.33美元/桶



布蘭特期油上漲2.75%，報107.32美元/桶



黃金現貨下跌0.17%，報4340.55美元/盎司



黃金期貨下跌0.57%，報4382.80美元/盎司