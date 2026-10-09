24,211.35
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高水152
8,147.87
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14/09/2026 15:07
紐元兌美元報0.5781，新西蘭8月服務業表現指數升至51.2
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.441
|99.122
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|154.26/30
|154.05/09
|153.56/60
|歐元/美元
|1.1551/55
|1.1561/65
|1.1599/03
|英鎊/美元
|1.3489/93
|1.3497/01
|1.3524/28
|美元/瑞郎
|0.8188/92
|0.8177/81
|0.8162/66
|美元/加元
|1.3877/81
|1.3874/78
|1.3869/73
|澳元/美元
|0.7136/40
|0.7142/46
|0.7168/72
|紐元/美元
|0.5779/83
|0.5783/87
|0.5811/15
|美元/人民幣
|6.7074/78
|6.7069/73
|6.7081/85
|美元/港元
|7.8429/33
|7.8430/34
|7.8426/43
上述報價只供參考用