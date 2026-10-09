14/09/2026 19:05

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，中國公布工業生產等數據

《經濟通通訊社14日專訊》美儲局一連兩日議息，及中國公布工業生產等數據，料為周二（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的議息會議（至16日）。本港時間周二4:15pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在一個有關歐洲金融市場監管的會議上發表主旨演講；晚上10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內參加小組討論。



*英國公布失業率，美國公布紐約聯儲製造業指數*



數據方面，周二（15日）10:00am（本港時間．下同），中國公布8月工業生產，年率升幅料由4.5%擴大至4.8%；8月零售銷售年率升幅料由0.6%擴大至0.8%；8月失業率料維持於5.2%。2:00pm，英國公布8月失業率。同一時間，德國公布8月批發物價。5:00pm，歐元區公布7月貿易收支。8:30pm，美國公布9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由20.6降至15。



在本港，明日公布業績的公司有:清晰醫療(01406)等。



另外，聯儲局周四（17日）凌晨公布議息結果，英倫銀行同日晚上公布議息結果。日本央行周五（18日）公布議息結果。(wa)