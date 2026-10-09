14/09/2026 11:40

瑞銀：即使美聯儲本月加息，金價短線或受實質利率及美元走勢影響而回落，但跌幅料有限

《經濟通通訊社14日專訊》瑞銀全球經濟與策略研究部貴金屬策略師Joni Teves表示，該行預期，若9月加息，金價將出現本能式調整，但不會打斷整體復甦趨勢。若維持利率不變，則可能帶來更強勁的上升反應。隨著季節性需求臨近、官方部門持續買入，以及中國投資渠道提供支持，該行認為直至年底，風險回報正日益偏向上行。



*料預料金價將保持波動，但風險正日益偏向上行*



她指出，目前正值「開學季」，市場參與者正為今年餘下時間作好準備，同時面對大量不確定性。展望未來，該行預料金價將保持波動，但風險正日益偏向上行。



她提及，如果聯儲局在9月加息，隨著實質利率及美元作出反應，金價的第一步走勢很可能是下跌。不過，該行預期跌幅將會受控。季節性實物需求應會改善，而希望建立策略性持倉的機構及官方部門投資者，可能會在價格較低時變得更加活躍。



她表示，另一方面，如果最終不加息，投資者很可能會追逐金價上升，尤其是當有關決定被視為增加政策失誤的風險，或再次引發市場對聯儲局獨立性的疑問。在這種情況下，短期利率壓力紓緩將與較長期的分散投資理據互相結合，令金價的上升幅度可能較加息情境下的預期跌幅更為強勁。換言之，黃金仍可能容易受到偏鷹派的意外消息影響，但其對利好催化因素似乎正變得愈來愈敏感。(bn)