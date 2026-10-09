14/09/2026 12:01

【美國議息】瑞士嘉盛銀行：預期美聯儲及日本央行下周將會加息，料各國央行將進一步收緊政策

《經濟通通訊社14日專訊》瑞士嘉盛銀行固定收益策略師Alex Rohner表示，全球經濟表現較預期更具韌性。次季GDP增長最為超出預期，高頻指標亦顯示增長動能延續至夏季。能源價格持續攀升表面上看似影響甚微，實際上已蠶食實質勞工收入，並打擊部分國家的個人消費支出。然而，兩大強大驅動力，人工智能基建的全力拓展與財政擴張政策，已完全抵銷這股阻力。結果是各大央行別無選擇，只能進一步收緊政策。歐洲央行昨日如期加息，該行預期聯儲局及日本央行下周將步其後塵，三大央行更可能於今年第四季再度「收水」。



他提及，強勁的名目需求、能源價格上漲以及貨幣政策緊縮預期升溫，推動多數市場的債券孳息率走高。利好消息在於投資者已大量反映緊縮政策，特別是在歐洲及日本，令中短存續期債券更具吸引力。不過長債孳息率的上行壓力短期內料將持續。



他續指，匯市方面，鑑於聯儲局加息幅度超出市場定價的可能性日益增加，美元短線仍具進一步走強空間；相對而言，這意味瑞士法郎走勢料將持續偏軟。儘管如此，投資者不應忽視中期選舉及其可能帶來的潛在衝擊。在強勁名目需求及企業業績支持下，該行對股市展望維持正面。(bn)