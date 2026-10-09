14/09/2026 11:34
《港元利率》港元拆息普遍輕微上揚，一個月拆息報2.89厘，三個月拆息報3.07厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍輕微上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.88887厘，升0.923基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.07476厘，升1.339基點。
隔夜息報2.2875厘，升1.19基點；一周拆息跌2.869基點，報2.4275厘，兩周則升1.399基點，報2.5275厘。長息方面，六個月拆息升2.893基點，報3.27893厘，一年期則升7.774基點，報3.66589厘。
港元匯價今日在7.8414-7.8432之間上落，最新報7.8424。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.2875厘，升1.19基點；一周拆息跌2.869基點，報2.4275厘，兩周則升1.399基點，報2.5275厘。長息方面，六個月拆息升2.893基點，報3.27893厘，一年期則升7.774基點，報3.66589厘。
港元匯價今日在7.8414-7.8432之間上落，最新報7.8424。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.2875
|+1.19
|一周
|2.4275
|-2.869
|兩周
|2.5275
|+1.399
|一個月
|2.88887
|+0.923
|兩個月
|2.97964
|+0.91
|三個月
|3.07476
|+1.339
|六個月
|3.27893
|+2.893
|一年
|3.66589
|+7.774
資料來源：香港銀行公會