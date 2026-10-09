14/09/2026 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.2875 +1.19 一周 2.4275 -2.869 兩周 2.5275 +1.399 一個月 2.88887 +0.923 兩個月 2.97964 +0.91 三個月 3.07476 +1.339 六個月 3.27893 +2.893 一年 3.66589 +7.774

《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍輕微上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.88887厘，升0.923基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.07476厘，升1.339基點。隔夜息報2.2875厘，升1.19基點；一周拆息跌2.869基點，報2.4275厘，兩周則升1.399基點，報2.5275厘。長息方面，六個月拆息升2.893基點，報3.27893厘，一年期則升7.774基點，報3.66589厘。港元匯價今日在7.8414-7.8432之間上落，最新報7.8424。資料來源：香港銀行公會