14/09/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升45點子，四連升報6.7698，創逾三年七個月高
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7698，較上個交易日升45點子，四連升，創2023年2月6日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點，上個交易日報6.7743。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7698
|-45.00
|1歐元/人民幣
|7.8149
|-218.00
|100日圓/人民幣
|4.3799
|+185.00
|1港元/人民幣
|0.8633
|-5.90
|1英鎊/人民幣
|9.1185
|-25.00
|1澳元/人民幣
|4.8231
|-99.00
|1紐元/人民幣
|3.9157
|-35.00
|1新加坡/人民幣
|5.3212
|-8.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2608
|-464.00
|1加元/人民幣
|4.8594
|-157.00
|1人民幣/林吉特
|0.6023
|+1.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5343
|+309.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3963
|-26.00
|1人民幣/韓元
|200.3400
|-28.00