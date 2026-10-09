14/09/2026 14:56

【ＡＩ】中國發布全球首個AI+腦機接口醫療器械標準，明年9月起實施

《經濟通通訊社14日專訊》據央視新聞報道，國家藥監局今日批准發布中國第三個腦機接口醫療器械標準，也是全球第一個採用人工智能(AI)技術處理腦電數據的腦機接口醫療器械產品標準，新標準將於明年9月1日起正式實施。



據了解，新標準系統規範了腦機接口醫療器械的數據採集、處理、標註、存儲和訪問等全流程的技術要求和測試方法，幫助企業破解腦機接口醫療器械在數據集質量控制尺度不統一、建設過程不規範等共性問題。



國家藥監局表示，腦機接口醫療器械需要通過「學習」大量腦電數據、「訓練」人工智能算法，才能準確理解患者的意圖。為支持腦機接口醫療器械創新及回應產業需求，國家藥監局採用快速程序立項及批准發布，為腦機接口醫療器械的研發生產提供統一的腦電數據集質量要求。(wn)