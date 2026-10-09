14/09/2026 15:58

【ＡＩ】中國外交部：散播人工智能威脅敘事不符合任何一方利益

《經濟通通訊社14日專訊》就有報道稱Anthropic CEO阿莫戴和SpaceX AI馬斯克近日呼籲「放緩」人工智能發展等言論，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上答問時表示，人工智能的發展關乎全人類共同福祉，各方應該共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善。散播各種威脅敘事、搞對抗和惡意競爭，只會干擾人工智能全球治理進程，不符合任何一方利益。



Anthropic PBC行政總裁阿莫戴(Dario Amodei)上周六(12日)發布長文，呼籲整個人工智能(AI)行業放緩先進模型的發展步伐。馬斯克及OpenAI CEO奧爾特曼隨後表態同意阿莫戴的觀點。



阿莫戴的文中還特別提到，「不希望美國煞車的時候，中國踩油門」，否則中國或在某些範疇反超美國，帶來重大國家安全風險。



美國總統特朗普周日(13日)表示，「我們在AI領域領先中國。我希望保持這種狀態，因為誰贏得AI，誰就贏了」。特朗普並同意有需要對AI作出某些監管，「我們可以設置護欄。但我認為有很多負面勢力在炒作這個本不應該炒作的問題」。(jq)