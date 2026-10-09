14/09/2026 17:08
【聚焦數據】內地8月社會融資規模增量1.66萬億元，遜預期
《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年前八個月社會融資規模增量累計為23.91萬億元（人民幣．下同），比上年同期少2.64萬億元。
按上月公布的前7個月半年社融規模增量22.25萬億元計算，即8月社會融資規模增1.66萬億元，遜於市場預期的2.04萬億元。
前八個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.23萬億元，同比少增2.71萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加2103億元，同比多增2919億元；委託貸款減少582億元，同比少減273億元；信託貸款減少905億元，同比多減2847億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1404億元，同比多減1181億元；企業債券淨融資2.79萬億元，同比多1.23萬億元；政府債券淨融資8.77萬億元，同比少1.5萬億元；非金融企業境內股票融資4700億元，同比多2031億元。(jq)
按上月公布的前7個月半年社融規模增量22.25萬億元計算，即8月社會融資規模增1.66萬億元，遜於市場預期的2.04萬億元。
前八個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.23萬億元，同比少增2.71萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加2103億元，同比多增2919億元；委託貸款減少582億元，同比少減273億元；信託貸款減少905億元，同比多減2847億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1404億元，同比多減1181億元；企業債券淨融資2.79萬億元，同比多1.23萬億元；政府債券淨融資8.77萬億元，同比少1.5萬億元；非金融企業境內股票融資4700億元，同比多2031億元。(jq)