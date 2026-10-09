14/09/2026 11:02

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4120 -0.50 1周 1.4180 -0.20 2周 1.4100 +0.30 1個月 1.4200 +0.11 3個月 1.4300 +0.00 6個月 1.4500 -0.20 9個月 1.4700 +0.00 1年 1.4800 +0.00

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，根據公開市場業務一級交易商的需求，今日7天期逆回購操作量為零。同日，人行開展5040億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有5億元逆回購到期，即今日淨投放5035億元。本周公開市場將有85億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期5億元、10億元、0億元、30億元、40億元。此外，周一有5000億元182天期買斷式逆回購到期，周三有700億元國庫現金定存到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)2周、1個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)