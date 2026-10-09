14/09/2026 09:35

【聚焦人幣】人幣中間價創三年七個月高，即期開市升16點子報6.7080

《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7698，較上個交易日升45點子，四連升，創2023年2月6日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開16點子，報6.7080，上個交易日即期匯率收盤報6.7096。



上周五美國公布的核心通脹數據高於市場預期，數據公布後美債收益率回升明顯，美聯儲局本周加息概率升至逾85%，但美元衝高後回吐部分漲幅。市場人士稱，本周美聯儲局決議前人民幣或延續相對穩定走勢，但若國際油價持續上行，全球通脹壓力進一步上升，非美貨幣或整體承壓。



中金公司外匯團隊稱，若本周美聯儲局議息會議結果偏鴿，人民幣或升破6.70關口，否則或繼續在當前水平溫和徘徊。(jq)