14/09/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升25點子，報6.7071

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7071，較上個交易日4時30分收盤價升25點子，全日在6.7039至6.7084之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升13點子，報6.7080。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7698，較上個交易日升45點子，四連升，創2023年2月6日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點。



市場人士表示，雖然美元指數震盪反彈，但無礙人民幣延續偏強表現，美聯儲利率決議前料延續穩中略升走勢。一外資行交易員稱，「美元反彈情況下，人民幣中間價繼續保持小幅升值，市場會認為人行容忍即期匯價升值」。



另一外資行交易員稱，中國的出口狀況良好，人民幣穩步升值對出口負面影響可控；另外，中美利差倒掛進一步加大，溫和升值也可以降低套息交易對匯率的擾動。(jq)