14/09/2026 09:39

《一股定輸贏－阮子曦》通脹成最大隱憂

《一股定輸贏》沙地阿拉伯東西原油輸送管遇襲再度刺激油價以及市場通脹預期，風險資產價格走低屬預期之內，然而今個星期最難預測的相信是聯儲局議息會議過後，息率走勢該走哪一個方向，一方面大家均見到利率期貨對於「起碼」調高一次息率機會高唱入雲，但另一方面當局會否在會後記者會中，給予市場一個更鷹派的預期？或是今年利率調升幅度「一次就夠數」？市場反應將會差天共地。



上星期美國公布最新通脹數據後，華爾街以至全球投資者的反應耐人尋味。通脹數據哪怕仍有黏性、甚至暗藏反彈跡象，市場表面上卻近乎「視若無睹」。指數短暫震盪後迅速收復失地，部分強勢股份更繼續「照升可也」，營造出一片歌舞昇平的牛市幻覺。然而，這種脫離宏觀基本面的狂歡，往往正是系統性風險悄然累積的時刻。



市場目前最大的盲點，在於對貨幣政策與利率環境過度樂觀，本星期正值聯儲局議息會議，無論官方最終決定象徵式調整利率，還是按兵不動，客觀現實是美國長短年期債息早已居高不下。事實上，長年期國債收益率持續徘徊在高位，實質借貸成本早已深入實體經濟的各個層面，加上AI企業融資泛濫，正當無風險利率(Risk-free Rate)維持在如此高水平時，企業的融資壓力、債務再融資風險，以至家庭層面的信貸違約率，都在暗中攀升。債息高企本應壓抑資產估值，但股票市場卻似乎完全對此免疫，這種股債市場之間的巨大分歧，絕非健康的常態。



更令人擔憂的，是資金極度集中的投機情緒。上星期，AI硬件與半導體相關板塊的升勢依然凌厲，算力晶片、伺服器供應鏈等龍頭股接連破頂，市場情緒再度被推向亢奮。投資者似乎深信「AI即未來」，將所有資金押注在少數幾隻科技巨企身上。然而，大家是否應該停下來冷靜反問自己：現在真的值得將整個投資組合（成個倉）再次全面衝入這個市場嗎？特別是AI硬件類型股份。《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》



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